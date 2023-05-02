Дейнека Мина Парфентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дейнека
- Имя
- Мина
- Отчество
- Парфентьев
- Дата исполнения приговора
- 11 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 113
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 145165. ДЕЙНЕКА, МИНА ПАРФЕНТЬевъ. Лиш. ос. пр. изъ каз. в. и м. Гоголева, Остерск. у., 27 л.; — Лубен. О. С., 4 п. 134, 135, 149, 1654¹, 13 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. и 3 м. Исп. 11 Іюля 909. | 905 87080 170 М. | 903 63198 1654¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 31460. | 901 18994 940 У., по сов. Съ приг., напеч. въ 900 г. № 63310.
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