Пахомов Павел Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пахомов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 04 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 195
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27515. ПАХОМОВ, ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 36 л. Гр. Ялуторовск. у., Архангельск. в. и с.; — Н. С. 1 уч. Березовск. у. Кража, лиш. св. 1½ г., с зач. 1 м. и 19 д. пр. з. Исп. 4 апр. 920.
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