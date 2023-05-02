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Малыгин Петр Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малыгин
Имя
Петр
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
8650. МАЛЫГИН ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ, 18 л., б. Екатеринбургск. у., Верхне-Сергиевск. в. и завода. Н. С. 2 уч. б. Екатеринбургск. у. Ст. 187, лиш. св. 1½ г. Исп. 15 окт. 923.

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