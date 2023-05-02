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Сычев Василий Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сычев
Имя
Василий
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 251
Источник
Скан
Оригинальная запись
29375. СЫЧЕВ, ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 53 л. Гр. г. Дмитрова; — Н. С. Красно-Пресненск. р. 3 Сущевск. отд. г. Москвы. Спекуляция, лиш. св. 6 м., с зач. 1 м. и 15 д. пр. з., по амн. от нак. освоб.

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