Сычев Василий Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сычев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 251
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29375. СЫЧЕВ, ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 53 л. Гр. г. Дмитрова; — Н. С. Красно-Пресненск. р. 3 Сущевск. отд. г. Москвы. Спекуляция, лиш. св. 6 м., с зач. 1 м. и 15 д. пр. з., по амн. от нак. освоб.
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