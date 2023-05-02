Киселев Дмитрий Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киселев
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 14 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 169
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5937. КИСЕЛЕВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ, 18 л., б. Симбирск. у., Шумовск. в., с. Ишенки, Н. С. 4 уч. б. г. Симбирска, Ст. 180, лиш. св. 1 г. 10 м. и пор. пр. 5 л., Исп. 14 апр. 923.
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