Бонецкий Андрей Войцехов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бонецкий
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Войцехов
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45371. БОНЕЦКІЙ, АНДРЕЙ ВОЙЦѢХОВЪ. К. Рыпин. у., гм. и пос. Добржинъ на р. Дрвенце, 34 л., рд. т. же у., гм. Соколово, въ д. Бедево; — М. С г. Кутно, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 20 Мая 905.
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