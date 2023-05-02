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Бонецкий Андрей Войцехов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бонецкий
Имя
Андрей
Отчество
Войцехов
Дата исполнения приговора
20 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
45371. БОНЕЦКІЙ, АНДРЕЙ ВОЙЦѢХОВЪ. К. Рыпин. у., гм. и пос. Добржинъ на р. Дрвенце, 34 л., рд. т. же у., гм. Соколово, въ д. Бедево; — М. С г. Кутно, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 20 Мая 905.

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