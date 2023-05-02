Федорова Ефимия Федорова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федорова
- Имя
- Ефимия
- Отчество
- Федорова
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 421
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140426. ФЕДОРОВА, ЕФИМІЯ ФЕДОРОВА. К. Старорусск. у., Бѣлебѣлковск. в., д. Черной, 19 л.; — СПБ. Ст. С. М. С. 13 Окт. 909, 169, 3 и 5 п. 170 М., тюр., отд. для несовершеннол., 3 м. Исп. 5 Нояб. 909.
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