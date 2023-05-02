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Серкин Константин Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Серкин
Имя
Константин
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
06 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 255
Источник
Скан
Оригинальная запись
9024. СЕРКИН КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ, 23 л., Усть-Медведицк. окр., Кременск. в., х. Грачи. Н. С. 4 уч. Усть-Медведицк. окр. Ст. 140, лиш. св. 3 г. Исп. 6 янв. 923.

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