Широков Николай Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШироков Николай Васильев

Широков Николай Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Широков
Имя
Николай
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
04 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 281
Источник
Скан
Оригинальная запись
36890. ШИРОКОВЪ, НИКОЛАЙ ВАСИЛЬевъ. К. Мелепков. у., Шиморск. в., д. Антоновки, 27 л.; — Г, С. г. Ардатова, Нижегород. г., 169 М., тюр. 3½ м. Исп. 4 Апр. 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.