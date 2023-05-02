Христолюбов Илларион Иануариевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Христолюбов
- Имя
- Илларион
- Отчество
- Иануариевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 246
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7875. ХРИСТОЛЮБОВ, ИЛЛАРИОН ИАНУАРИЕВИЧ, 48 л., Гр. Яранск. у., Пижанск. в., д. Семендур, М.; Н. С. 4 уч. Яранск. у., Нанесен, тяжк. побоев, лиш. св. 2½ г., по амнист. 6 Всеросс. Съезда Сов. освоб.
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