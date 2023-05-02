Кудрявцев Михаил
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кудрявцев
- Имя
- Михаил
- Дата исполнения приговора
- 16 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 206
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7236. КУДРЯВЦЕВ МИХАИЛ, 29 л., Краснококшайск. к., Арбанск. в., д. Кюшнур. Н. С. 2 уч. Краснококшайск. к. Ст. 150, лиш. св. 1 г. Исп. 16 ноября 923.
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