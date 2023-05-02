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Чернявский Борис Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернявский
Имя
Борис
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 450
Источник
Скан
Оригинальная запись
141205. ЧЕРНЯВСКІЙ, БОРИСЪ СТЕПАНОВЪ. К. Лепельск. у., Черстсвятск. в., д. Сонкова Рога, 36 л.; — СПБ. С. П., 134, 135, 150 и 1 ч. 1465 У., тюр. 3 м. Исп. 2 Окт. 909.

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