Рубцов Иван Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рубцов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 05 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 218
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28271. РУБЦОВ, ИВАН ПЕТРОВИЧ. Гр. Орловск. у., Мутницк. в., д. Черемуховки; — Н. С. 4 уч. Орловск. у. Укрыв. хлеба, лиш. св. 6 м. Исп. 5 февр. 920.
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