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Кукарских Анатолий Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кукарских
Имя
Анатолий
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
02 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 212
Источник
Скан
Оригинальная запись
7466. КУКАРСКИХ АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 50 л., Нижне-Тагильск. у., Коптеловск. в. и с. б. Екатеринбургск. Губсуд. Ст. 64, лиш. св. 5 л. Исп. 2 марта 923.

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