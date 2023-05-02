Кукарских Анатолий Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кукарских
- Имя
- Анатолий
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 02 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 212
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7466. КУКАРСКИХ АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 50 л., Нижне-Тагильск. у., Коптеловск. в. и с. б. Екатеринбургск. Губсуд. Ст. 64, лиш. св. 5 л. Исп. 2 марта 923.
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