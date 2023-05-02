Дзирне Карл-Эдуард Марцев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дзирне
- Имя
- Карл-Эдуард
- Отчество
- Марцев
- Дата исполнения приговора
- 20 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 117
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 145277. ДЗИРНЕ КАРЛЪ-ЭДУАРДЪ МАРцевъ (Мартыновъ) (онъ же Дзирнисъ и Зирно). К. изъ сс.-п. Томск. у., Николаевск. в., с. Кривошеева, 32 рд. въ г. Ригѣ; — Омск. С. П., 134, 135, 148 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 64274, арест. отд. 2½ г. Исп. 22 Іюня, счит. ср. съ 20 Февр. 909. | 904 40847 1655 У. | 94 25597 169 М. | 95 38358 1655 У. | 93 49585 170 М.
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