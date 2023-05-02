Целау Лизетта Ансова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Целау
- Имя
- Лизетта
- Отчество
- Ансова
- Дата исполнения приговора
- 17 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 323
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46485. ЦЕЛАУ, ЛИЗЕТТА АНСОВА (она же Цѣлавъ). Лиш. особ. пр. изъ к. Туккумск. у., Гросъ-Ауцск. в., 30 л.; — М. С 3 уч. Митаво-Бауск. окр., 169, 2, 5 и 8 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 17 Апр. 907. | 903 44836 172 М. | 98 46969 170 М. | 900 112500 1647 У. | 93 93409 170 М. | 900 15063 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.