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Макин Михаил Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макин
Имя
Михаил
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
30 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8549. МАКИН МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ, 46 л., г. Яранска. Н. С. 1 уч. Яранск. у. Ст. 114а, лиш. св. 1 г. 6 м. Исп. 30 июня 923.

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