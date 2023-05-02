Бушуев Семен Афанасьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бушуев
- Имя
- Семен
- Отчество
- Афанасьев
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45530. БУШУЕВЪ, СЕМЕНЪ АФАНАСЬевъ. Мщ. г. Кузнецка, 30 л., рд. въ с. Пѣтуховѣ, Ошупск. в., Соликамск. у.; — М. С. 1 уч. Кузнецк. у., Томск. г., 1 п. 12, 1 п. 13 и 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 10 Мая 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.