Малофеев Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалофеев Иван Тимофеевич

Малофеев Иван Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малофеев
Имя
Иван
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
21 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
8629. МАЛОФЕЕВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ, 24 л., Веневск. у., Озеренск. в., с. Хавок. Н. С. 1 уч. Веневск. у. Ст. 114а, лиш. св. 3 г. Исп. 21 авг. 923

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.