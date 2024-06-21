Зиньчук Венидикт Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зиньчук
- Имя
- Венидикт
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 09 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 132
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33815. ЗИНЬЧУКЪ, ВЕНИДИКТЪ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Новоградволынск. у., Берездовск. в., с. Кутка, 33 л.; — М. С 1 уч. Ковельск. окр., 169, 2 и 5 п. 170 и 172 М. (кража и покуш.), тюр. 1 г. Исп. 9 Янв. 908. | 905 74024 1657 У., по сов. съ приг., напеч. въ 905 г. № 87759 и съ зачет. отбыб. нак. по приг., напеч. въ 904 г. № 32630.
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