Плохой Дмитрий Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Плохой
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 220
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7783. ПЛОХОЙ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 21 г., Ейск. отд. ст. Ясенской. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 184 ч. 2. лиш. св. 7 л. 9 м. 3 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 10 окт. 923
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