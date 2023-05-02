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Плохой Дмитрий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Плохой
Имя
Дмитрий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 220
Источник
Скан
Оригинальная запись
7783. ПЛОХОЙ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 21 г., Ейск. отд. ст. Ясенской. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 184 ч. 2. лиш. св. 7 л. 9 м. 3 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 10 окт. 923

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