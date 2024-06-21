Авдошкин Василий Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Авдошкин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 15 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 5
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129276. авдошкинъ, Василій алексѣевъ. К. Епифанск. у., Рыхотск. в., д. Шаховской, 28 л.; — З. Н. 1 уч. Епифанск. у. 22 Апр. 909, 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 15 Сент. 909.
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