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Авдошкин Василий Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Авдошкин
Имя
Василий
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
15 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 5
Источник
Скан
Оригинальная запись
129276. авдошкинъ, Василій алексѣевъ. К. Епифанск. у., Рыхотск. в., д. Шаховской, 28 л.; — З. Н. 1 уч. Епифанск. у. 22 Апр. 909, 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 15 Сент. 909.

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