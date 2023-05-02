Агаджанов Мартирос Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Агаджанов
- Имя
- Мартирос
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44686. АГАДЖАНОВЪ, МАРТИРОСЪ ГРИгорьевъ. К. Елисаветпольск. у., с. Бахшикъ, 21 г.; — Тифлисск. С. П., 134, 135, 263 и 1 ч. 266 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 10 м. Исп. 31 Мая 905.
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