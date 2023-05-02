Коблуков Василий Лукич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коблуков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Лукич
- Дата исполнения приговора
- 08 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 173
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6069. КОБЛУКОВ ВАСИЛИЙ ЛУКИЧ, 25 л., Раненбургск. у., Ново-Тишинск. в. и с., Рязанск. Губсуд, Ст. 180 п. п. «б», «ж», лиш. св. 2 г. 2 м. и пор. пр. 2 г., Исп. 8 дек. 923.
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