Блохина Ксения Мартынова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Блохина
- Имя
- Ксения
- Отчество
- Мартынова
- Дата исполнения приговора
- 01 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130082. БЛОХИНА, КСЕНІЯ МАРТЫНОва. К. Мышкин. у., Богородск. в., д. Морской, 45 л., рд. т. же у. и в., въ д. Семенцевѣ; — У. Чл. О. С. по Мышкин. у., 9 Сент. 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 4 м. Исп. 1 Окт. 909.
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