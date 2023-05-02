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Тюфякова Анна Саввинична

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тюфякова
Имя
Анна
Отчество
Саввинична
Дата исполнения приговора
30 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 282
Источник
Скан
Оригинальная запись
9759. ТЮФЯКОВА АННА САВВИНИЧНА, 60 л., Свердловск. окр., Егоршинск. р., с. Шогриш. Н. С. 18 р. Свердловск. окр. Ст. 180 п. "а", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 30/ХІІ—26.

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