Барабанов Егор Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барабанов
- Имя
- Егор
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129837. БАРАБАНОВЪ, ЕГОРЪ яковлевъ. К. Ефремов. у., в. и с. Ситона, 30 л.; — З. Н. 1 уч. Ефремов. у. 7 Окт. 909, 177 М., тюр. 3 м. Исп. 24, счит. ср. съ 16 Окт. 909.
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