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Боков Иван Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Боков
Имя
Иван
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
130178. БОКОВЪ, ИВАНЪ НИКОЛАевъ. К. Петров. у., Камышинск. в., х. Губанова, 17 л.; — У. Чл. Саратов. О. С. по Петровск. у. 29 Сент. 909, 170, 1 п. 171 и 172 М., тюр. 1½ м. Исп. 30 Сент. 909.

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