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Дерезлев Мартин Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дерезлев
Имя
Мартин
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
23 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 111
Источник
Скан
Оригинальная запись
3857. ДЕРЕЗЛЕВ МАРТИН ИЛЬИЧ, 22 л., Грайворонск. у., Стриутуновск. в. Н. С. 1 уч. Грайворонск. у. Ст. 204, лиш. св. 3 г. Исп. 23 марта 923.

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