Дерезлев Мартин Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дерезлев
- Имя
- Мартин
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- 23 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 111
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3857. ДЕРЕЗЛЕВ МАРТИН ИЛЬИЧ, 22 л., Грайворонск. у., Стриутуновск. в. Н. С. 1 уч. Грайворонск. у. Ст. 204, лиш. св. 3 г. Исп. 23 марта 923.
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