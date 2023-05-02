Брундуков Игнатий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Брундуков
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45433. БРУНДУКОВЪ, ИГНАТІЙ ВАСИЛЬевъ (онъ же Салюковъ). К., не прип., 41 г., рд. Белебеев. у., Надеждинск. в., въ с. Куроѣдовѣ; — Уфимск. О. С., 169 и 170 М. и 1 ч. 294 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 4 Мая 905.
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