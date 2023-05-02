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Брундуков Игнатий Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Брундуков
Имя
Игнатий
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
04 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
45433. БРУНДУКОВЪ, ИГНАТІЙ ВАСИЛЬевъ (онъ же Салюковъ). К., не прип., 41 г., рд. Белебеев. у., Надеждинск. в., въ с. Куроѣдовѣ; — Уфимск. О. С., 169 и 170 М. и 1 ч. 294 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 4 Мая 905.

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