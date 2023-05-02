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Кириллов Александр Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кириллов
Имя
Александр
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 168
Источник
Скан
Оригинальная запись
5884. КИРИЛЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 22 л., Кадниковск. у., Кокошиловск. в., д. Угла, Вологодск. Губсуд, Ст. 147 ч. 2 и 220, лиш. св. 1 г. 6 м. и пор. пр. 1 г., Исп. 20 окт. 923.

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