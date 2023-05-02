Артемов Григорий Данилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Артемов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Данилов
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 70845. АРТЕМОВЪ, ГРИГОРІЙ ДАНИловъ. К. Раненбургск. у., Головинщин. в. и с., 32 л.; — Рязан. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1609 У., катор. раб. 4 г. Исп. 13 Іюня 907. | 908 29850 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 56311. | 902 98705 1647 У., по сов. съ приг. напеч. въ 900 г. № 69030 и 902 г. № 49180. | 99 71318 169 М.
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