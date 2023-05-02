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Гусев Николай Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гусев
Имя
Николай
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
15 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 105
Источник
Скан
Оригинальная запись
3637. ГУСЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, 32 л., Елабужск. у., Качкинск. в., д. Тарловки. В. Т. при 32 стр. див. Приволинск. окр. Ст. 183, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 4 г. Исп. 15 марта 923.

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