Дядченко Харитон Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДядченко Харитон Филиппович

Дядченко Харитон Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дядченко
Имя
Харитон
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
04 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 122
Источник
Скан
Оригинальная запись
4264. ДЯДЧЕНКО ХАРИТОН ФИЛИППОВИЧ, 55 л., Кустанайск. у., Алексеевск. в. и с. Н. С. 6 уч. Кустанайск. окр. Ст. 80 ч. 2, лиш. св. 1 г. Исп. 4 авг. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.