Мазин Петр Лазаревич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мазин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Лазаревич
- Дата исполнения приговора
- 19 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 240
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8480. МАЗИН ПЕТР ЛАЗАРЕВИЧ, 20 л., Веневск. у., Спасск. в., д. Апрельцы. Московск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, расстрел, по амн. замен. лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 19 ноября 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.