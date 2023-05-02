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Мазин Петр Лазаревич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мазин
Имя
Петр
Отчество
Лазаревич
Дата исполнения приговора
19 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 240
Источник
Скан
Оригинальная запись
8480. МАЗИН ПЕТР ЛАЗАРЕВИЧ, 20 л., Веневск. у., Спасск. в., д. Апрельцы. Московск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, расстрел, по амн. замен. лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 19 ноября 923.

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