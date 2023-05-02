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Брозовский Георг Иоганнов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Брозовский
Имя
Георг
Отчество
Иоганнов
Дата исполнения приговора
09 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 44
Источник
Скан
Оригинальная запись
130333. БРОЗОВСКІЙ, ГЕОРГЪ ІОГАННОВЪ. Посел. Клостердорфа, Старошведск. в., Херсон. у., 19 л.; − З. Н. 10 уч. Херсон. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 9 сент. 909.

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