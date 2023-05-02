Брозовский Георг Иоганнов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Брозовский
- Имя
- Георг
- Отчество
- Иоганнов
- Дата исполнения приговора
- 09 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130333. БРОЗОВСКІЙ, ГЕОРГЪ ІОГАННОВЪ. Посел. Клостердорфа, Старошведск. в., Херсон. у., 19 л.; − З. Н. 10 уч. Херсон. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 9 сент. 909.
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