Барышников Антон Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барышников
- Имя
- Антон
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 17 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129904. барышниковъ, Антонъ ивановъ. К. Новохоперск. у., в. и с. Танцырея, 22 л., рд. обл. В. Донск., на хут. Крутенькомъ; — Г. С. 3 уч. г. Царицына 17 Авг. 909, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 17 Авг. 909. | 905 10847 170 М. | 902 19971 169 М.
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