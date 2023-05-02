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Баранова Александра Дмимитриевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баранова
Имя
Александра
Отчество
Дмимитриевна
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
483. БАРАНОВА, АЛЕКСАНДРА ДМИМИТРИЕВНА, 23 л. Гр. Новгородск. у., Шимск. в., д. Бор; — Н. С. 2 уч. Новгородск. у. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 6 нояб. 919.

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