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Фельдман Отто Юрьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фельдман
Имя
Отто
Отчество
Юрьев
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 424
Источник
Скан
Оригинальная запись
140496. ФЕЛЬДМАНЪ, ОТТО ЮРЬЕВЪ. К. Феллин. у., Паюзск. в., 18 л., рд. Вейсенштейнск. у., въ Койск. в.; — М. С. 5 уч. Перново-Феллин. окр. 10 Окт. 909, 169 М., тюр. 6 м. Исп. 26 Окт., счит. ср. съ 10 Окт. 909.

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