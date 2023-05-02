Грабский Станислав Юзефов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грабский
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Юзефов
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 70
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46240. ГРАБСКІЙ, СТАНИСЛАВЪ ЮЗЕфовъ. Мщ. г. Варшавы, 18 л.; — Варшав. О. С. (въ 4 р.), 140, 149 и 1484 У., тюр. 3 г. Исп. 25 Апр. 905. | 904 2374 1653 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 55322. | 902 80165 169 М. | 902 62600 172 М.
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