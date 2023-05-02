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Грабский Станислав Юзефов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грабский
Имя
Станислав
Отчество
Юзефов
Дата исполнения приговора
25 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 70
Источник
Скан
Оригинальная запись
46240. ГРАБСКІЙ, СТАНИСЛАВЪ ЮЗЕфовъ. Мщ. г. Варшавы, 18 л.; — Варшав. О. С. (въ 4 р.), 140, 149 и 1484 У., тюр. 3 г. Исп. 25 Апр. 905. | 904 2374 1653 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 55322. | 902 80165 169 М. | 902 62600 172 М.

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