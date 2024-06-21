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Томченко Авксентий Селивестров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Томченко
Имя
Авксентий
Отчество
Селивестров
Дата исполнения приговора
09 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 407
Источник
Скан
Оригинальная запись
140064. ТОМЧЕНКО, АВКСЕНТІЙ СЕЛИВЕСТРОВЪ. К. Елисаветградск. у., Щербаковск. в., с. Михайловки, 38 л.; — З. Н. 16 уч. Елисаветградск. у. 26 Авг. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 9 Сент. 909. | 900 6876 170¹ М.

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