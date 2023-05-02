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Али-Оглы Гасанбек

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Али-Оглы
Имя
Гасанбек
Дата исполнения приговора
06 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
129426. али-оглы, гасанбекъ. К. Темиръ-Ханъ-Шуринск. окр., с. Малаго Буйнака, 23 л.; — М. С. Петров. Мир. отд. Дагестан. обл., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 6 Іюля 909.

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