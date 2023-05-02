Гущин Михаил Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гущин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 04 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46390. ГУЩИНЪ, МИХАИЛЪ ГАВРИловъ. Мщ. г. Шлиссельбурга, 32 л.; — Г. С. г. Порхова (во 2 р.), 169, 7 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 4 Апр. 905. | 901 65550 169 М.
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