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Гущин Михаил Гаврилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гущин
Имя
Михаил
Отчество
Гаврилов
Дата исполнения приговора
04 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 76
Источник
Скан
Оригинальная запись
46390. ГУЩИНЪ, МИХАИЛЪ ГАВРИловъ. Мщ. г. Шлиссельбурга, 32 л.; — Г. С. г. Порхова (во 2 р.), 169, 7 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 4 Апр. 905. | 901 65550 169 М.

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