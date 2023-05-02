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Крылов Карп Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крылов
Имя
Карп
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 203
Источник
Скан
Оригинальная запись
7151. КРЫЛОВ КАРП ВАСИЛЬЕВИЧ, 18 л., Верхнеудинск. у., Хопралойск. в. и с. Прибайкальск. Губсуд. Ст. ст. 76 ч. 1, 184 ч. 2, лиш. св. 4г. 11 м. 15 д. и пор. пр. 4 г. исп. 3 окт. 923.

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