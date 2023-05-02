Балтышов Ефим Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Балтышов
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45091. БАЛТЫШОВЪ, ЕФИМЪ МИХАЙловъ. К. Спасск. у., Кирицк. в., с. Сушекъ, 21 г.; — З. Н. 2 уч. Спасск. у., Рязан. г., 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 24 Мая 905.
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