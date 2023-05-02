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Балтышов Ефим Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Балтышов
Имя
Ефим
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
24 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 28
Источник
Скан
Оригинальная запись
45091. БАЛТЫШОВЪ, ЕФИМЪ МИХАЙловъ. К. Спасск. у., Кирицк. в., с. Сушекъ, 21 г.; — З. Н. 2 уч. Спасск. у., Рязан. г., 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 24 Мая 905.

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