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Сергеев Алексей Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сергеев
Имя
Алексей
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 308
Источник
Скан
Оригинальная запись
10543. СЕРГЕЕВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, 29 л., Новоржевск. у, Бежаницк. в., д. Соколы. Н. С. 13 отд. г. Ленинграда, Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 23/ІХ — 24.

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