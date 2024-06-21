Папенков Иван Вонифатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Папенков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Вонифатьев
- Дата исполнения приговора
- 22 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 256
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85919. ПАпЕНКОВЪ, ИВАНЪ ВОНИфатьевъ, 21 г. К. Духовщинск. у., Суетовск. в., д. Замошья; — Смоленск. О. С., 23 Февр. 911, 152, 152¹ и 1647 У., по сов. съ приг. сего С. отъ сего же числа (2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г.), арест. отд. 2 г. и 8 м., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 22 Апр. 911. | 906 5759 1 ч. 1655 У. | 903 100069 169 М. 904 35672 170 М.
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