Меркулов Иван Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Меркулов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 20 декабрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 196
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 42988. МЕРКУЛОВЪ, ИВАНЪ СЕМЕНОВЪ. К. Любимск. у., Васильевск. в., д. Останкова, 50 л., рд. Грязовецк. у., Жерноковск. в., въ д. Неклюдовѣ; — Москов. С. П., 149, 152, 285 и 286 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 20 дн. Исп. 20 Дек. 904 (Вѣр.).
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