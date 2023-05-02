Басов Владимир Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Басов
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- __ ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 148006. БАСОВЪ, ВЛАДИМІРЪ МИХАЙловъ. Лиш. ос. пр. изъ мир г. Ельца. 32 л.; — Елецк. У. С. 23 Окт. 909, 169 и 172 М. (участ.), тюр. 3 м. Исп. въ Нояб. 909. |909 20166 172 М. | 95 348 169 М. | 905 19734 1647 У. | 93 55068 169 М. | 96 83937 1655 У. | 92 53834 169 М. | 95 8455 1655 У.
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