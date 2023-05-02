Мельников Иван Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мельников
- Имя
- Иван
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 23 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 142
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17144. МЕЛЬНИКОВ, ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 19 л. Гр. Подольск. у., Молодинск. в., д. Детково; — Н. С. Сокольническ. р. Сухаревск. отд. г. Москвы. Укрыват. краден., лиш. св. 3 г. Исп. 23 февр. 920.
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